(ANSA) – ROMA, 28 GEN – E’ cominciata a Palazzo Chigi la

deposizione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, come

testimone, nell’ambito dell’udienza preliminare del procedimento

Gregoretti per la richiesta di rinvio a giudizio di Matteo

Salvini. L’ex ministro dell’Interno, presente nella sala assieme

al suo legale, l’avvocato Giulia Bongiorno, è imputato per

sequestro di persona per il ritardo dello sbarco di 131 migranti

nel luglio del

2019. L’udienza è presieduta dal presidente deiGip di Catania, Nunzio Sarpietro. Sono presenti anche i legalidelle parti civili, gli avvocati Daniela Ciancimino (Legambientenazionale e Sicilia), Antonio Feroleto (Arci nazionale) eCorrado Giuliano (Accoglierete) e il penalista Massimo Ferranteche rappresenta una famiglia di migranti presente su naveGregoretti.“Penso che il presidente abbia una posizione chiave inquesto momento. E credo sia l’unico che ci possa dareindicazioni fondamentali per il processo” ha affermato il Gip diCatania, Nunzio Sarpietro, prima di entrare a Palazzo Chigi.(ANSA).

Fonte Ansa.it

