(ANSA) – ROMA, 25 GEN – Beppe Grillo annuncia l’annullamento delle prossime date del suo prossimo tour Terrapiattista in partenza a febbraio. “Devo purtroppo comunicarvi – scrive in un post su facebook in cui si firma come ‘L’elevato’ – che sono costretto ad annullare le date del mio prossimo tour Terrapiattista, in partenza a febbraio, per un problema di apnee notturne che negli ultimi tempi non mi sta permettendo di riposare e lavorare correttamente. A breve mi dovrò sottoporre ad un intervento chirurgico e, fra degenza e convalescenza, non sarò in condizione di portare il mio spettacolo in giro per l’Italia.

Avremo sicuramente modo di recuperare il tour in futuro”.



Fonte

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram