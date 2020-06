(ANSA) – ROMA, 17 GIU – L’opportunità offerta dai tassi molti bassi dei prestiti europei – fra cui il Mes – “è attraente ed è chiaro che il governo valuterà con grande attenzione tutti questi strumenti. E non appena il negoziato si sarà concluso e quindi ci sarà un quadro completo, prenderà le decisioni più appropriate su questi strumenti”.

Lo ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, rispondendo alla domanda se il governo intenda attivare la linea di credito per l’emergenza sanitaria predisposta dal fondo di salvataggio europeo. (ANSA).



