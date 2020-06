(ANSA) – ROMA, 13 GIU – “Il governo italiano merita un riconoscimento per le azioni rapide e decisive intraprese per contenere l’epidemia e proteggere le persone e le imprese.

L’Italia ha raddoppiato il numero di letti di terapia intensiva dall’inizio della crisi sanitaria. State anche sostenendo il reddito e la domanda dei lavoratori attraverso trasferimenti e programmi di lavoro a breve termine e promuovendo la liquidità delle imprese garantendo prestiti, differendo i pagamenti fiscali e offrendo crediti d’imposta”. Lo ha detto il segretario generale dell’Ocse, Angel Gurria, intervenendo agli Stati generali dell’economia prima di concludere il suo discorso affermando che “l’Ocse è con l’Italia. Siamo pronti ad aiutarvi.

L’Ocse si impegna a fornire i dati, l’analisi e la consulenza politica per aiutare l’Italia e il mondo durante questa crisi e per un percorso di politiche migliori per vite migliori. Da sempre e in particolare in questa crisi: siamo con l’Italia”.

(ANSA).



