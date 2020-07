(di Cinzia Conti) (ANSA) – ROMA, 03 LUG – Guè Pequeno balza in testa alla classifica degli album più venduti della settimana con Mr. Fini, suo ottavo album, a distanza di due anni da Sinatra (certificato disco di platino). Dopo il rapper di Moscova c’è Gemelli di Ernia, 26enne cantautore milanese, alla sua terza fatica discografica. In terza posizione Tedua con “Vita Vera Mixtape”, progetto che vede tra le collaborazioni nomi di primo piano della scena rap e trap italiana, da Ghali a Capo Plaza, Ernia, Massimo Pericolo, Dargen D’Amico, Madman, Gemitaiz, Tony Effe.

Ed è proprio Ghali a risalire di una posizione al quarto posto con “Dna”, davanti a Marracash, quinto, con “Persona”.

In sesta piazza esordisce Frah Quintale con il suo secondo album Banzai. Altra grande novità al settimo posto: Spirits in the Forest dei Depeche Mode, cofanetto speciale che racchiudono il film concerto girato dal grande fotografo Anton Corbijn, storico collaboratore della band, e la colonna sonora “Live spirits soundtrack” con i filmati e le tracce audio dell’intero concerto suonato dalla band alla Waldbühne di Berlino durante le ultime date del Global Spirit Tour.

Chiudono la top ten Random, star di Amici speciali, ottavo con il suo primo Ep Montagne russe, i Pinguini Tattici Nucleari, che risalgono al nono posto con “Fuori dall’Hype Ringo Starr” alla 65/a settimana e decima Elodie con This is Elodie.

Tra i singoli, Karaoke di Boomdabash & Alessandra Amoroso ruba la vetta a Mediterranea di Irama. Tra i vinili, resta saldo al primo posto Gemelli di Ernia seguito dall’inossidabile The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. (ANSA).



Fonte

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram