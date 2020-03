(di Claudia Fascia) (ANSA) – ROMA, 06 MAR – I Me contro Te, dopo aver ceduto per una settimana la vetta a Ghali, se la riprendono a colpi di album venduti e di piccoli fan impazziti per Il Fantadisco. Il rapper con il nuovo DNA deve fare un passo indietro e accontentarsi del secondo posto della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti della settimana. Al terzo posto risalgono i Pinguini Tattici Nucleari (posizionamento più alto in top ten tra gli artisti che hanno partecipato al Festival di Sanremo).

Guadagna posizioni anche Marracash con Persona che passa dal decimo al quarto posto e rientra in top ten anche Tha Supreme con 23 6451.

Unica nuova entrata della settimana, in sesta posizione, il giovane Fasma, che si è fatto conoscere tra le Nuove Proposte del Festival, che si piazza davanti al vincitore di Sanremo, Diodato con Fai Rumore. Ottavi i BTS con Map of the Soul: 7, settimo album in studio del gruppo sudcoreano. Chiudono la classifica la compilation con tutti i brani di Sanremo e Viceversa di Francesco Gabbani.

Tra i singoli stupisce Anna, 16 anni da La Spezia che con il brano di debutto Bando sta stracciando ogni record. Mai nessun artista così giovane era arrivata al n.1 della classifica ufficiale italiana Fimi/GFK dei singoli. Ruba il primato, nella classifica italiana, a Gigliola Cinquetti, che furoreggiava nel 1964 a 17 anni con il brano “Non ho l’età (Per amarti). (ANSA).



