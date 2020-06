(ANSA) – ROMA, 12 GIU – Tedua debutta al numero 1 della classifica FIMI/GfK degli album più venduti della settimana con “Vita Vera Mixtape”. Perde la vetta Lady Gaga, con il suo album, tutto da ballare, dal titolo Chromatica. Risale al terzo posto Ghali con Dna.

Fuori dal podio Marracash con Persona, davanti alla new entry Random con il suo primo Ep Montagne Russe. Stabile al sesto posto il trapper bolognese Drefgold, davanti a Tha Supreme con 23 6451. Ottava piazza per Gaia – in discesa di tre posizioni -, giovane vincitrice dell’ultima edizione di Amici, con la versione fisica del disco Nuova Genesi, arricchita da tre brani inediti.

Chiudono la top ten i Pinguini Tattici Nucleari con Fuori dall’hype Ringo Starr (in risalita) e il rapper Dani Faiv con Scusate se esistiamo, già anticipato a fine aprile da una selezione in digitale di 7 brani scelti per i fan, secondo sette giorni fa.

Tra i singoli si conferma in vetta Irama con il brano dal sapore estivo Mediterranea (che avrà anche una versione spagnola), con oltre 9,3 milioni di streaming. Tra i vinili, torna in cima il cofanetto Fabrizio De Andrè & Pfm. Il Concerto Ritrovato, storico concerto a Genova del 3 gennaio 1979, ritrovato e restaurato. (ANSA).



