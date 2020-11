(ANSA) – MILANO, 28 NOV – Hanno in gestione un albergo a 4

stelle nel pieno centro di Milano e, in collaborazione con Ats e

Regione Lombardia, volevano impiegarlo come Covid hotel. Con una

lettera arrivata dall’immobiliare proprietaria dello stabile di

Corso Magenta, i gestori del King-Mokinba Hotel, che sono in

affitto, sono però stati diffidati dal realizzarlo ed è stato

loro intimato che “qualsiasi operazione di

trasformazione in ‘Covid hotel’ deve essere immediatamente interrotta e nonproseguita”.Questo perché l’hotel “si trova in diretta adiacenza ad altreattività e immobili residenziali – si legge nella mail deiproprietari – che potranno risentire negativamente dellapresenza di soggetti ad alto rischio contagio, ovvero portatoridi malattia”. I gestori hanno anche ricevuto lo sfratto.L’immobiliare avrebbe addotto la motivazione di una ratad’affitto non pagata, comunicando l’immediata disdetta delcontratto.La società che gestisce l’hotel, rappresentata dal legalePietro Longhini, ha scritto a Regione e Ats, spiegando che “ilsupposto consenso della proprietà, al di là di ogni valutazione,che ci asteniamo dallo svolgere, di morale collettiva ed eticasociale, non è richiesto né tantomeno dovuto, né in base allaconvenzione, né in base al contratto di locazione”.La situazione della rata, inoltre, sarebbe già stata sanata.(ANSA).

Fonte Ansa.it

