(ANSA) – ROMA, 26 GEN – Il ministro della Sanità della Cina, Ma Xiaowei, ha affermato che la capacità di diffusione del coronavirus sembra diventare più forte e che non sono ancora chiari i rischi della sua mutazione. In una conferenza stampa, Ma ha affermato che il periodo di incubazione è tra 1 e 14 giorni ed è probabile che il numero di casi continui ad aumentare. Secondo quanto ha affermato il ministro della Sanità, il nuovo coronavirus è contagioso anche durante l’incubazione, che è diversa dalla Sars. La conoscenza delle autorità sul nuovo virus, ha aggiunto Ma, sono limitate e dunque non sono chiari i rischi posti dalla sua mutazione. Il ministro ha concluso la conferenza con l’impegno di “essere all’altezza delle aspettative della gente” e di aumentare la trasparenza. A tal fine, le autorità hanno detto che ci sarà una conferenza stampa ogni mattina.



