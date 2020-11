Non c’è bisogno di un vaccino :Il dottor Mike Yeadon, ex vicepresidente e scienziato capo della Pfizer per Allergy & Respiratory, afferma che la spinta a un vaccino universale ha “l’odore del male” a cui “si opporrà … vigorosamente”.

Qualsiasi proposta di questo tipo non solo è completamente inutile, ma, se fatta usando qualsiasi tipo di coercizione, è illegale. Comprenderei completamente e prenderei in considerazione l’accettazione dell’uso precoce di un vaccino solo se fatto con il consenso pienamente informato e, anche in tal caso, solo se offerto ai più vulnerabili nella nostra comunità. Altre proposte hanno, per me, l’odore del male su di loro e mi opporrò ad esse con la stessa forza con cui ho seguito la pandemia finora.

Non sono un epidemiologo. Non sono nemmeno un matematico. Penso, tuttavia, di essere uno scienziato della vita di grande esperienza, che ha ricoperto posizioni di significativa responsabilità in grandi organizzazioni istituite per identificare e promuovere farmaci sperimentali. Di tanto in tanto ho dovuto prendere grandi decisioni, usando ogni grammo di esperienza, immaginazione, ingegno e spesso mi sono ritrovato a leggere velocemente in nuove aree, provando a fare i conti con nuovi concetti e conoscenze. Sono sempre stato un collaboratore, cercando di lavorare con le persone più talentuose che potevo. L’ho fatto ripetutamente in una carriera di oltre 30 anni nella scoperta di nuovi farmaci. A tutt’oggi, in un pensionamento teoricamente anticipato, consiglio i clienti che stanno costruendo nuove aziende biotecnologiche, che hanno a che fare con malattie molto diverse e nuovi approcci terapeutici.

Se, come me, sei sicuro che la pandemia, come un orribile evento di salute pubblica, è quasi finita nel Regno Unito, probabilmente sarai con me con puro stupore e frustrazione per il fatto che SAGE, il governo e il 99% dei media mantengano la finzione che questa continua ad essere la più grande emergenza sanitaria pubblica degli ultimi decenni. Ho già scritto sull’intero evento in dettaglio prima (Yeadon et al , 2020). La mortalità nel Regno Unito nel 2020 fino ad oggi, corretta per la popolazione, si trova all’8 ° posto negli ultimi 27 anni. Non è stato un anno eccezionale dal punto di vista della mortalità.

Fondamentalmente, mostrerò che poiché la proporzione della popolazione che rimane suscettibile al virus è ora troppo bassa per sostenere un’epidemia in crescita su scala nazionale, la pandemia è effettivamente finita e può essere facilmente gestita da un NHS correttamente funzionante. Di conseguenza, al paese dovrebbe essere immediatamente consentito di tornare alla vita normale.

Yeadon: le proposte di vaccini hanno “l’odore del male”

Mentre una campagna del governo, dei media e delle aziende si prepara a “vaccinare 300 milioni di americani entro la primavera del 2021”, la voce di Michael Yeadon, insieme a quelle di decine di migliaia di altri scienziati e professionisti medici, rimane soppressa e ignorata.

“Qualsiasi proposta del genere” di inoculazione universale, Yeadon scrive , “non solo è completamente inutile ma, se fatta usando qualsiasi tipo di coercizione, è illegale”.

“Comprenderei completamente e prenderei in considerazione l’accettazione dell’uso precoce di un vaccino solo se fatto con il consenso pienamente informato e, anche in tal caso, solo se offerto ai più vulnerabili nella nostra comunità. Altre proposte hanno, per me, l’odore del male su di loro e mi opporrò a loro con la stessa forza con cui ho seguito la pandemia finora “, ha concluso.

FONTE https://www.lifesitenews.com/news/former-pfizer-vp-no-need-for-vaccines-the-pandemic-is-effectively-over

