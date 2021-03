Preoccupa la lentezza nel piano vaccini, al centro di un vertice a Palazzo Chigi fra il premier Draghi, il commissario Figliuolo e il capo della protezione civile Curcio. In Lombardia il governatore Fontana chiede “un passo indietro al Cda di ‘Aria Spa’, la società della Regione nel mirino per i disagi nella campagna vaccinale. Polemiche in Calabria per un ‘blitz’ del presidente dell’Antimafia Morra alla Asp di

Cosenza sui ritardi nelle vaccinazioni. Lui: “Mia prerogativa, sono intervenuto dopo segnalazioni, il sistema fa acqua”. L’assessore pugliese Lopalco invece gioisce: “Avanti al massimo ritmo, pronti a 50mila dosi al giorno”. La Liguria istituisce un “lista di riserva” per somministrare i vaccini prenotati ma non inoculati.

Entro le prossime 24 ore circa un milione di dosi del vaccino Pfizer verranno distribuite alle Regioni, interessando 214 strutture. E’ quanto ha comunicato il commissario all’emergenza Covid, generale Paolo Francesco Figliuolo, nel corso della riunione di lavoro di questa mattina a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi e il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio.

Alla fine del primo trimestre saranno oltre 14 milioni i vaccini distribuiti alle Regioni. E’ quanto comunica la struttura del Commissario per l’Eemergenza, Francesco Figliuolo. In particolare, il totale di marzo sarà di circa 7,5 milioni di dosi, mentre i parziali cumulati di gennaio e febbraio sono stati pari a 6,5 milioni.

Fonte Ansa.it

