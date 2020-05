Il Presidente Conte a quanto pare ha espresso fiducia al Ministro di Grazia e Giustizia Bonafede riguardo le dichiarazioni del Giudice Di Matteo .

Cosa significa questa fiducia?

Significa che il Giudice Di Matteo ha espresso una dichiarazione sui fatti non vera frutto di una percezione personale come ha replicato il Ministro Bonafede? O significa forse che il Giudice Di Matteo ha dichiarato il falso?

Gli Italiani hanno indubbiamente fiducia nella Magistratura e nella Giustizia ed anche attraverso questo episodio oltre ad esprimere il disagio scaturente da questo Covid -19 stanno piano piano capendo come effettivamente stanno le cose e soprattutto dove sta il bene e dove sta invece il male, male che si sta esprimendo ed emergendo attraverso l’ipocrisia, l’ambizione, la sete di potere, l’egoismo, la irresponsabilità, la mancanza di coscienza, tutte condotte, queste, che tentano di far passare e far credere come falso ciò che e’ vero e come vero cio’ che invece è assolutamente falso e tutto questo, a totale spregio del bene ed interesse comune di questa nazione.

Gli Italiani confidano sulla Legalità, Giustizia e Verità che , molto presto, potra’ cambiare le cose per una ripresa “umana e rispettosa” della dignità del popolo.