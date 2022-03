Il Presidente di Assomilitari M.llo Carlo Chiariglione, assistito dall’Avv. Giulio MURANO Cassazionista del Foro di Roma, era stato imputato con la suddetta infamante accusa di “Insubordinazione militare con Ingiuria aggravata dal grado rivestito” , per aver chiesto, attraverso una relazione inviata al pro tempore Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Gen. C.A. S. FARINA, di vagliare possibili illeciti e danni erariali presenti nelle Forza Armata, ovvero per atti discriminatori nei confronti di Assomilitari.

VERONA, 24-03-2022- Il Presidente del Collegio Giudicante del Tribunale Militare di Verona, Dott. M. Bocchini, ha oggi affermato con sentenza di piena assoluzione, che non sussistono i presupposti e le motivazioni per sostenere l’imputazione avanzata dai Vertici militari dello Stato Maggiore Esercito nella persona del Gen. B. IACOBUCCI , già Capo Ufficio Giuridico di S.M.E., e fatta propria dalla Procura Militare di Verona, nei confronti del M.llo Carlo CHIARIGLIONE.

Il presidente di Assomilitari M.llo Carlo CHIARIGLIONE vince per la quarta volta contro il Ministero della Difesa

