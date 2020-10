(ANSA) – BARI, 19 OTT – A Bari il sindaco Antonio Decaro, in

accordo con Asl e comitato provinciale per l’ordine pubblico, ha

già firmato una ordinanza di chiusura di alcune zone della città

dove c’è il rischio di assembramenti, come disposto dall’ultimo

Dpcm sulla norme anti-Covid. Sono state individuate tre aree in

altrettanti quartieri della città, nel centro storico (piazza

Mercantile, piazza Ferrarese, via Manfredi, il primo tratto di

via Venezia fino al Fortino), nel quartiere Poggiofranco (via

Pappacena, via Caccuri e la piazzetta tra le due strade) e nella

zona della movida nel rione Madonnella, il cosiddetto Umbertino

(via Cognetti, via Brescia, un pezzo di via de Niccolò, via

Bozzi, largo Giordano Bruno, largo Giannella, piazza Diaz, molo

San Nicola). (ANSA).



