Il Suv elettrico compatto del Costruttore svedese ha aggiunto un altro prestigioso riconoscimento al lungo elenco di premi già ottenuti confermandosi tra i modelli più apprezzati nel panorama dei SUV full electric

La Volvo EX30 ha aggiunto un altro prestigioso riconoscimento al lungo elenco di premi già ottenuti: al SUV elettrico compatto di Volvo Cars è stato infatti assegnato il prestigioso Good Design® Award 2025.

Considerato uno dei modelli più apprezzati della Casa automobilistica, l’EX30 coniuga l’elegante design scandinavo con un’attenzione particolare ai valori della sostenibilità. L’EX30 vanta l’impronta di carbonio più bassa tra tutte le Volvo a trazione completamente elettrica ed è realizzata con materiali riciclati e naturali, caratteristiche che hanno permesso a quest’auto di ottenere il Good Design Award nella categoria “Mezzi di trasporto”.

Il Good Design Award, uno dei premi di design più prestigiosi e di più lunga tradizione al mondo, celebra l’eccellenza nel design, nell’innovazione e nella sostenibilità. Istituito nel 1950 dal Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design, il premio viene assegnato ogni anno a prodotti in grado di coniugare qualità estetica, funzionalità e responsabilità sociale.

“Siamo orgogliosi che il nostro SUV elettrico compatto sia stato premiato dalla giuria”, ha dichiarato Rekha Meena, responsabile Design CMF di Volvo Cars. “La EX30 è stata progettata con l’intento di essere la nostra auto più sostenibile mai realizzata, senza rinunciare all’esperienza premium e ai livelli di sicurezza che i nostri clienti si aspettano. Piccola ma potente, la EX30 si distingue per il suo design scandinavo elegante e funzionale che trasmette sicurezza, solidità e versatilità, rendendola immediatamente riconoscibile come parte della famiglia Volvo”.

Un modello che è diventato subito un classico

Presentata al mondo nell’estate del 2023, la EX30 è diventata subito un classico. Il primo SUV compatto di Volvo Cars si è immediatamente trasformato in un best seller, ampliando il fascino del Marchio e attirando nuove tipologie di clienti, oltre ad arricchire ulteriormente la sua gamma di veicoli a trazione completamente elettrica.

Grazie a un’autonomia fino a 475 km e a prestazioni dinamiche entusiasmanti, ad oggi la EX30 ha totalizzato quasi 200.000 unità vendute. Di recente, Volvo Cars ha annunciato una serie di aggiornamenti per la EX30, tra cui una nuova opzione di motorizzazione entry-level.

Chiamati a realizzare un’auto che combinasse un’esperienza di alta qualità, un prezzo accessibile e prestazioni elevate in termini di sostenibilità, i progettisti di Volvo Cars hanno dovuto ripensare ogni aspetto dell’EX30. Il principio cardine era quello di fare di più con meno, cercando di assegnare più di una funzione al maggior numero possibile di componenti e riducendo così i materiali necessari.

Ciò ha permesso ai progettisti di contribuire a ridurre l’impatto ambientale dell’EX30, di aumentarne la spaziosità e il comfort all’interno e di ridurre i costi. Il risultato è un’auto elettrica che rispetta i classici principi di Volvo in termini di design, sicurezza e sostenibilità, pur restando accessibile a una vasta gamma di clienti.

EX30: compatta ma con grande spazio a disposizione

Sebbene la EX30 sia più piccola di qualsiasi altra automobile a marchio Volvo, conserva la sicurezza, la solidità e la sobrietà tipicamente scandinava dei modelli più grandi.

Le proporzioni dell’EX30 sono state studiate al fine di massimizzare lo spazio interno e la versatilità dell’abitacolo. Le ruote sono state spostate sugli angoli, mantenendo sbalzi corti e simmetrici e ottenendo così un passo lungo e un assetto visivamente stabile. Il modello presenta inoltre le caratteristiche che più attraggono i clienti verso i SUV: versatilità, seduta rialzata e aspetto robusto.

Premi e riconoscimenti

Il Good Design® Award 2025 è solo l’ultimo fiore all’occhiello dell’EX30. Negli ultimi anni, la EX30 ha vinto decine di premi importanti, tra cui il World Urban Car 2024, il Sun Car of the Year 2023, il Red Dot Best of the Best Award 2024, il Car Design Award 2024 e il Top Gear Magazine Eco Warrior of the Year 2023.