(ANSA) – ROMA, 29 FEB – Vola il mercato dei green bond che ammontano ormai, a livello globale a 566 miliardi di euro mentre si succedono le emissioni di titoli: nell’area euro l’ammontare emesso nel corso del 2019 ha raggiunto 170 miliardi di euro, con una crescita del 50% rispetto all’anno precedente.

Il mercato appare in ulteriore forte crescita: nel solo mese di gennaio di quest’anno sono stati collocati sul mercato titoli per 20 miliardi di euro, pari al 75% di quanto emesso nel primo trimestre 2019. A fare i conti la Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo che prevede per il 2020 un sensibile incremento dei green bond governativi che finora rappresentano solo una piccola parte del totale: il 9% di tutto l’ammontare in circolazione e sopratutto hanno una storia più recente. La prima emissione è stata quella della Polonia nel dicembre 2016.



Fonte

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram