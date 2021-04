(ANSA) – MILANO, 10 APR – “Andatevene”, “fuori dalle nostre

zone”. Sono stati accolti così gli agenti e i carabinieri

inviati oggi in via Micene, a Milano, per un assembramento di

centinaia di ragazzi, tutti lì per il video del rapper Neima

Ezza. E’ stato necessario lanciare un lacrimogeno per disperdere

la folla. E’ accaduto intorno alle 17.30 di oggi pomeriggio. Un

gruppo di circa 300 ragazzi si è ritrovato per un video rap da

girare nella zona alla periferia di Milano senza alcun

distanziamento. Sul posto sono arrivati polizia e carabinieri.

Quando i ragazzi li hanno visti arrivare sono scappati verso

piazzale Selinunte dove si sono riuniti e hanno iniziato a

lanciare pietre, bastoni e bottiglie contro le forze

dell’ordine. E’ a quel punto che è stato lanciato un

lacrimogeno. Durante le riprese del video diversi ragazzi, di

un’età fra i 16 e i 20 anni, sono saliti sul tetto delle auto

parcheggiate e hanno cominciato a saltare.

Neima Ezza, nato in Marocco, è cresciuto in quel quartiere.

Sin dall’esordio, che risale al 2018, canta il disagio delle

periferie milanesi e si è fatto conoscere in particolare con i

brani ‘Essere ricco’ e ‘Amico’. Aveva annunciato la

realizzazione del video su Instagram. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram