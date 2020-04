(ANSA) – ROMA, 18 APR – Prosegue il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus. Ad oggi sono 2.733, 79 in meno rispetto a ieri. Di questi, 947 sono in Lombardia, 24 in meno rispetto a ieri. Continua ad aumentare anche il numero dei guariti: sono 44.927, 2.200 più di ieri. I malati complessivi sono 107.771 (809 più di ieri): 25.007 sono ricoverati con sintomi e 80.031 in isolamento domiciliare. Sono i numeri resi noti oggi dalla Protezione civile. Oggi le vittime sono 482, un dato che fa salire a 23.227 il dato complessivo dall’inizio dell’epidemia: ieri l’aumento era stato superiore, pari a 575. Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia – compresi morti e guariti – è di 175.925, con un incremento rispetto a ieri di 3.491.



Fonte

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram