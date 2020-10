(ANSA) – MILANO, 18 OTT – Sono ancora in crescita tutti i

dati della pandemia in Lombardia: i nuovi casi sono 2975 con

30.981 tamponi per una percentuale pari al 9,6%., mentre ieri

c’erano stati 2.664 nuovi positivi con 29.053 tamponi (9.1%).

Salgono i ricoveri in terapia intensiva (+14, 110 in totale) e

con altri 122 posti letto occupati i ricoveri nei reparti non di

terapia intensiva superano quota mille e salgono a 1.065. I

decessi sono 21 (ieri 13) per un totale di 17.078 persone morte

in regione dall’inizio della pandemia.

Continuano a salire i casi a Milano, dove si registrano 1.463

nuovi positivi, di cui 727 a Milano città, e sono sempre in

crescita anche i dati delle province di Varese (354), Monza e

Brianza (353) e Pavia (132).

“Aumentano i ricoveri in terapia intensiva e sono in

costante crescita anche i casi positivi. La situazione è critica

in Lombardia, ma in particolare a Milano e nella Città

metropolitana. Occorre l’aiuto di tutti i cittadini per fermare

la corsa del virus”, ha detto Walter Bergamaschi, direttore

generale dell’ATS di Milano. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram