(ANSA) – ROMA, 21 AGO – “Stavo solo seguendo le indicazioni

del navigatore satellitare”. Così si è giustificata con gli

agenti della Stradale una persona, presumibilmente una giovane

donna, fermata ieri notte mentre percorreva in pattini a rotelle

la A/10 che collega Ventimiglia a Genova.

Ad allertare le forze dell’ordine le segnalazioni giunte alla

centrale operativa da parte di alcuni automobilisti che

segnalavano la presenza della persona con i pattini nella corsia

di marcia.

Sul posto sono state dirottate due pattuglie della

sottosezione di Imperia che hanno lavorato in sinergia, una

rallentando i veicoli che venivano da dietro, l’altra per

intercettare la persona poi bloccata in sicurezza in un

parcheggio dove è stata indirizzata.

La persona fermata, alla richiesta di spiegazioni da parte

dei poliziotti, ha candidamente ammesso che stava “solo”

seguendo le indicazioni del suo navigatore satellitare, che gli

aveva indicato quel percorso autostradale come la strada più

breve da seguire per raggiungere presto il luogo dove era

diretta. Per la persona è scattata una multa e una segnalazione

alla motorizzazione civile qualora intenda prendere la patente.

(ANSA).



Fonte Ansa.it