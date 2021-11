In piedi, legato sopra il pallone di una mongolfiera, sui cieli della Francia, a caccia di record. Remi Ouvrard cerca di stabilire un nuovo primato mondiale volando in cima a un pallone aerostatico per il Telethon, a un’altitudine di 3637 metri, che corrisponde esattamente al numero di telefono della campagna Telethon 36-37

Fonte Ansa.it