(ANSA) – FIRENZE, 23 AGO – In Toscana sono 11.175 i casi di

positività al Coronavirus, 59 in più rispetto a ieri (17

identificati in corso di tracciamento e 42 da attività di

screening), sette guarigioni e nessun decesso. Sono i dati delle

ultime 24 ore riportati nel bollettino della Regione. L’età

media è di 34 anni circa e, per quanto riguarda gli stati

clinici, il 65% è risultato asintomatico. Delle 59 positività

odierne, 11 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero, di

cui uno per motivi di vacanza (Spagna), più tre contatti di

rientri dei giorni scorsi (2 Malta, 1 Croazia). 11 casi sono

ricollegabili a rientri dalla Sardegna, quattro da altre regioni

italiane. un caso è riferibile a un cittadino residente fuori

regione la cui positività è stata notificata in Toscana. I

guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 9.056 (81% dei

casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 496.708,

4.129 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi

980, +5,6% rispetto a ieri. (ANSA).



Fonte Ansa.it

