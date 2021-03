(ANSA) – PERUGIA, 14 MAR – Ancora un giorno in Umbria con i

guariti dal Covid, 318, che nelle ultime 24 ore superano i nuovi

casi, 270, più 38 per cento rispetto a sabato. Secondo quanto

riporta il sito della Regione i morti sono stati cinque. Con gli

attualmente positivi ora 6.099, 53 in meno di ieri.

Tornano invece ad aumentare i ricoverati negli ospedali, 481,



