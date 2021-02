(ANSA) – PERUGIA, 04 FEB – Sono stati 373, il 19 per cento in

meno del dato di ieri, i nuovi positivi al Covid registrati in

Umbria l’ultimo giorno, 37.308 totali. E’ quanto si legge sul

sito della Regione.

I guariti sono stati 178, 30.304, e tre i morti, 813, mentre

gli attualmente positivi sono ora 6.191, 192 più di ieri.

I tamponi analizzati sono

Advertisements

3.692 e i test antigenici 3.832. Conun tasso di positività totale dello 4,9 per cento (ieri 5,7) edel 10,1 per cento sui soli molecolari (ieri 10,57).Ancora in crescita i ricoverati, oggi 438, sette in più, 66dei quali, due in più in terapia intensiva. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram