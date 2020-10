(ANSA) – GORIZIA, 07 OTT – Due cittadini Italiani, di origini

bengalesi, sono stati denunciati per frode in danno del bilancio

nazionale, regionale e locale, dai finanzieri del Comando

provinciale di Gorizia, per aver indebitamente percepito misure

di sostegno erogate da vari enti pubblici nonostante avessero in

realtà trasferito la residenza del loro nucleo familiare, con

tre figli minorenni, nel Regno Unito, da cinque anni.

Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Gorizia,

iniziate nel mese di giugno dello scorso anno, hanno preso avvio

da una segnalazione pervenuta alle Fiamme Gialle dalla Polizia

Locale di Monfalcone. E’ così emerso che i coniugi dall’autunno

del 2015 hanno trasferito la residenza nel Regno Unito, senza

provvedere all’iscrizione all’Aire con l’effetto di celare la

perdita dei requisiti alla percezione della pluralità di aiuti

economici e di sostegno erogati da enti pubblici a favore dei

cittadini residenti in stato di bisogno.

L’esame della documentazione bancaria ha confermato che gli

sporadici rientri in Italia avvenivano solo per ritirare la

pensione d’invalidità italiana relativa a un figlio minorenne

nonché altre misure di sostegno, oltre che per effettuare il

disbrigo delle pratiche fiscali e amministrative necessarie a

rinnovare le erogazioni dei benefici sociali.

In totale hanno incassato senza averne titolo circa 60 mila

euro. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram