(ANSA) – OTRANTO (LECCE), 12 AGO – Un vasto incendio ha

colpito dal tardo pomeriggio decine di ettari di bassa macchia

mediterranea in una delle coste più suggestive del Salento,

all’ingresso di Porto Badisco, tra Otranto e Santa Cesarea

Terme.

Sono intervenute squadre di Vigili del fuoco, Protezione civile

e personale regionale Arif, con Polizia e Carabinieri. L’allarme

scattato tardivamente non ha permesso l’arrivo di Canadair.

Molti bagnanti presenti nel pomeriggio in quel tratto di costa

si sono riversati sulla strada. Il traffico verso Santa Maria di

Leuca è stato interrotto sia sulla statale che sulla litoranea,

deviato su altre direttrici per facilitare le operazioni di

spegnimento, rese difficili dal vento. In fiamme anche la

gariga, tipica vegetazione che ricopre la scogliera in un’area

del parco naturale di Otranto-Santa Maria di Leuca.

Al momento non si registrano danni a strutture né feriti. La

situazione più critica è vicino Santa Cesarea Terme, dove gli

ospiti di un resort sono stati fatti evacuare dalla direzione

per precauzione, ricollocandoli in un altro hotel. (ANSA).



Fonte Ansa.it