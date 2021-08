(ANSA) – FIRENZE, 23 AGO – Bruciano boschi e oliveti in

prossimità della frazione di Sesto di Moriano, nel Comune di

Lucca. La Sala operativa regionale ha inviato rapidamente due

elicotteri in quanto in zona vi sono numerose abitazioni che per

il momento non risultano minacciate dalle fiamme.

Il vento, che spira in senso contrario alla direzione di

spostamento delle fiamme, sta rallentando al momento l’avanzare

del fronte delle fiamme. A terra, sotto il coordinamento di un

direttore operazioni, sono in azione quattro squadre di operai

forestali e del volontariato Aib. Una linea elettrica attraversa

la zona dell’incendio e sarà disattivata a breve per consentire

di mettere in sicurezza la parte di incendio sottostante.

(ANSA).



Fonte Ansa.it