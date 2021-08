(ANSA) – CAGLIARI, 26 AGO – “Un segnale di attenzione, di

sensibilità e di tempestività da parte del Governo”. Così il

presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, commenta

la dichiarazione di stato di emergenza per gli incendi in

Sardegna e in altre tre regioni.Un provvedimento che consente

erogazione di fondi di ristoro in tempi rapidi, come richiesto

dalla Sardegna per riavviare le attività produttive danneggiate.

“La Giunta – ricorda Solinas – aveva immediatamente approvato

la dichiarazione di stato di emergenza regionale, avviando

l’iter con il Governo che – aggiunge – ha risposto prontamente”.

“I territori colpiti – prosegue il governatore sardo – non

saranno lasciati soli, così come quei cittadini che hanno avuto

danni ingentissimi, che hanno perso la casa, l’azienda, il

bestiame, i sacrifici di tutta la vita. Sostengo in modo

assoluto – conclude – l’orientamento tracciato dal Governo

indirizzato ad inasprire le pene per i piromani. Fondamentali

sono la prevenzione e l’azione investigativa svolta dal nostro

Corpo Forestale regionale, che anche oggi ha portato all’arresto

di un incendiario, il quinto quest’anno, mentre sono 39 le

persone denunciate e 1000 gli interventi effettuati sul campo”.

(ANSA).



Fonte Ansa.it