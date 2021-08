(ANSA) – CASERTA, 18 AGO – Duecento ettari tra boschi e colture andati in fumo, con le utenze tutte danneggiate (acqua, gas, elettricità) così come le vie di collegamento, già colpite da diverse frane. E il concreto rischio di una “nuova Sarno” alle prossime abbondanti piogge. Sono i danni e i pericoli stimati dal sindaco di Rocchetta e Croce (Caserta) Salvatore Geremia dopo il rogo boschivo sviluppatosi nel weekend di ferragosto e spento solo oggi; Geremia chiede un incontro urgente al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il rogo, oltre a danneggiare oliveti e vitigni, ha distrutto anche due case e minacciato seriamente il paesino incastonato tra le montagne dell’Alto Casertano, tanto da costringere il sindaco, tra sabato e domenica, ad evacuare il centro storico. Ad emergenza finita, Geremia ha poi presentato denuncia ai carabinieri lamentando oltre quattro ore di ritardi nei soccorsi, e accusando soprattutto di inerzia i Vigili del Fuoco di Caserta. Intanto è iniziata la conta dei danni e la stima dei rischi connessi alla distruzione di centinaia di alberi. “Le prossime avversità meteorologiche – spiega Geremia – comporteranno inevitabilmente lo scivolamento a valle della copertura dello strato roccioso mettendo a repentaglio l’incolumità delle persone e dei luoghi sottostanti. Quindi inevitabilmente si ripeterà ciò che è accaduto a Sarno”. (ANSA).

in

by

Corriere Quotidiano – Giornale nazionale di informazione online | Testata giornalistica n° 53 del 4/3/2015 registrata presso il Tribunale di Milano – N. Iscrizione al ROC: 25434 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 – Informativa Privacy – Informativa Cookies | Testata giornalistica iscritta al Registro Trasparenza del MISE e al Registro Europeo della Trasparenza al n. 512674425996-30 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy