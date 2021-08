(ANSA) – MILANO, 31 AGO – “Vogliamo parlare con il sindaco”:

è questa la richiesta dei condomini della Torre dei Moro di via

Antonini, il grattacielo andato in fumo domenica a Milano.

Questa mattina le 70 famiglie che nell’incendio hanno perso

casa si sono riunite in una palestra affittata per l’occasione

per un’assemblea straordinaria. “Abbiamo composto una

commissione di esperti, in cui io mi occuperò della

comunicazione – spiega Mirko Berti, uno degli inquilini – per

affrontare i tanti problemi che abbiamo”.

“Vogliamo parlare con il sindaco – ha proseguito Berti –

perché va bene la gestione emergenziale, ma abbiamo bisogno di

un dialogo con l’amministrazione comunale”.

“Stiamo affrontando noi tutte le spese e abbiamo bisogno di

tutto, da un tetto sopra alla testa a vestiti e pc per lavorare

perché – sottolinea – abbiamo perso tutto”. (ANSA).



Fonte Ansa.it