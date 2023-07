Roma, 17/07/2023: “Nonostante gli attimi di paura a causa dell’incendio divampato in tarda serata nella parte inferiore dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Fontanarossa a Catania, quella per intenderci riservata agli arrivi, mi consola sapere che non si registrano feriti. Si è scongiurato il peggio. A questo punto auspico che i collegamenti siano al più presto ristabiliti e che la SAC riesca a garantire, nonostante il fisiologico disagio, il dirottamento dei voli verso gli scali di Palermo e Comiso, al netto della proficua collaborazione delle medesime strutture”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo a seguito dell’incendio della scorsa notte presso l’aeroporto di Catania, poi tempestivamente circoscritto e spento.

“Ringrazio i vigili del fuoco e tutto il personale aeroportuale intervenuto – conclude la Parlamentare – per aver agito con prontezza ed evitando la tragedia”.