(ANSA) – REGGIO EMILIA, 17 GEN – Un vasto incendio è

divampato a Reggio Emilia, intorno alle 21 di stasera, nel

deposito della flotta di Seta (l’azienda che gestisce il

trasporto pubblico locale) in via del Chionso, vicino

all’aeroporto Campovolo. Stando alle prime stime riferite da una

nota dei Vigili del Fuoco, ancora impegnati nelle operazioni di

spegnimento, le fiamme hanno coinvolto circa 15 autobus tutti

alimentati

a Gpl, provocando anche diverse esplosioni. Almomento non sembra ci siano persone coinvolte.Ancora da capire le cause che hanno dato vita al rogo, ma leindagini al momento non escludono il dolo. La direzioneregionale dei vigili del fuoco dell’Emilia-Romagna, al fine digarantire un supporto alle forze del comando reggiano, stacoordinando l’invio di altre squadre da altri comandi dellaregione. (ANSA).

Fonte Ansa.it

