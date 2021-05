Incendio in Policlinico Bari, pronto soccorso ancora chiuso

(ANSA) – BARI, 17 MAG – E’ ancora chiuso il pronto soccorso

del Policlinico di Bari a seguito del rogo scoppiato nella tarda

serata di ieri nei sotterranei della struttura, dove si

trovavano rifiuti e biancheria. I vigili del fuoco hanno

lavorato tutta la notte per mettere in sicurezza l’area e sono

ancora in corso i rilievi tecnici per accertare eventuali danni

e comprendere l’origine delle fiamme. All’esterno dell’area si

sente ancora odore di bruciato.

Dopo l’incendio il pronto soccorso è stato evacuato per il

denso fumo che si è diffuso e 16 pazienti sono stati trasferiti

nel modulo esterno per le emergenze e messi in sicurezza. E’

invece rimasto sempre operativo il resto del padiglione. Non

risultano feriti o intossicati.

“I danni – fa sapere il Policlinico – sono stati limitati

agli ambienti e alle attrezzature. Sono in corso verifiche per

accertare le cause dell’incendio. L’area del pronto soccorso

attualmente non è ancora agibile per via dell’intenso odore di

fumo”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

