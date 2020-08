(ANSA) – TORINO, 12 AGO – Drammatico incidente nella notte a

Castelmagno, in alta Valle Grana, nelle Alpi Cozie meridionali

della provincia di Cuneo. In prossimità del rifugio Maraman,

lungo la strada per monte Crocette, un Land Rover Defender 130 è

uscito di strada, per cause che sono in corso di accertamento.

Cinque le vittime accertate dai Vigili del fuoco, sul posto con

Carabinieri, 118 e Soccorso alpino. Con il conducente di 24 anni

sono morti altri quattro giovanissimi tra gli 11 e i 16 anni.

Quattro i feriti, due in gravi condizioni, anche loro giovani.

Secondo le prime informazioni, tutti gli occupanti sono stati

sbalzati fuori dall’abitacolo del fuoristrada, finito a circa

200 metri dalla sede stradale. Le giovani vittime sono tutte

della provincia di Cuneo ed è probabile che si trovassero in

alta Valle Grana in villeggiatura con le famiglie. Alcuni

famigliari, sempre secondo quanto si apprende, sono arrivati sul

luogo dell’incidente dopo pochi minuti.



Fonte Ansa.it

