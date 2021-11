(ANSA) – BRESCIA, 10 NOV – Per la prima udienza del processo

sull’incidente nautico dell’estate scorsa in cui nel bresciano,

sul lago di Garda, sono morti Umberto Garzarella, e Greta

Nedrotti, è presente un solo imputato, Patrick Kassen, 52 anni.

Kassen è ancora ai domiciliari dopo essersi assunto la

responsabilità della guida al momento del tremendo impatto tra

il Riva dei tedeschi e il gozzo dei giovani bresciani.

L’assicurazione dei due tedeschi che lo scorso 19 giugno

nelle acque del lago di Garda hanno travolto il gozzo sul quale

erano fermi Umberto Garzarella e Greta Nedrotti, ha risarcito

anche la famiglia della ragazza, dopo averlo fatto con quello di

Garzarella. Il risarcimento per i familiari di Greta si aggira

attorno ai 2 milioni e mezzo di euro, mentre per la famiglia

Garzarella era stato attorno al milione e 300mila euro. Dopo il

risarcimento la famiglia Trotti ha ritirato la costituzione di

parte civile.

Il Comune di Saló e la Comunità Montana del Garda si sono

costituiti parte civile nel processo nei confronti dei due

tedeschi che lo scorso 19 giugno nelle acque del lago di Garda

hanno provocato con la loro barca un incidente in cui sono morti

i giovani Umberto Garzarella e Greta Nedrotti.

I genitori di Greta sono in aula con un mazzo di rose bianche

in ricordo della figlia. In aula ci sono decine di amici delle

giovani vittime. (ANSA).



Fonte Ansa.it