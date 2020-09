(ANSA) – LECCO, 10 SET – E’ morta questa notte

all’ospedale di Lecco la ragazza di 17 anni di Milano che era

precipitata per alcune decine di metri ieri mentre stava salendo

verso la vetta del monte Resegone in compagnia di tre amici.

Nella caduta, terminata contro due alberi che le avevano evitato

di fare un salto nel vuoto di oltre duecento metri, aveva però

purtroppo subito gravissime lesioni interne.

Soccorsa e portata all’ospedale Manzoni di Lecco, la

diciassettenne era stata subito operata e ricoverata in terapia

intensiva, in condizioni molto gravi e con prognosi riservata.

Nella notte il decesso.

L’incidente è avvenuto nella zona del canalone Comera, mentre

il gruppo stava affrontando uno dei tratti più esposti del

percorso. La giovane deve aver perso l’equilibrio, cadendo verso

valle. I tre ragazzi che erano con lei hanno raccontato ai

soccorritori di aver sentito l’urlo della ragazza, che in quel

momento chiudeva il gruppo.

Sabato, un’altra ragazza di 17 anni aveva perso la vita sulle

montagne della Lombardia, precipitando in un’escursione con la

sua famiglia in Valle Camonica. (ANSA)

Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram