(ANSA) – ISOLA CAPO RIZZUTO, 04 SET – Due persone sono morte

ed una terza è rimasta ferita in modo grave in un incidente

stradale avvenuto la scorsa notte lungo la strada provinciale

che collega Isola Capo Rizzuto con la frazione Capo Rizzuto.

Le vittime sono Santo Russo, di 46 anni, e Santo Rillo, di 28,

entrambi di Isola Capo Rizzuto. Il ferito, Michele D’Egidio, di

25 anni, residente nel beneventano, è stato ricoverato con

prognosi riservata nell’ospedale di Crotone.

Le vittime ed il ferito erano a bordo di un’automobile che, per

cause in corso d’accertamento, ha sbandato, finendo contro un

muro. Russo è morto sul colpo, mentre Riillo è deceduto dopo il

ricovero nell’ospedale di Crotone.

I rilievi sul luogo dell’incidente sono stati effettuati dai

carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto. (ANSA).



Fonte Ansa.it