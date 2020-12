(ANSA) – MILANO, 06 DIC – Sale a tre il bilancio delle

vittime dell’incidente stradale di ieri sera sulla tangenziale

Ovest di Milano, all’altezza di Rozzano, che ha coinvolto una

famiglia. Dopo la madre di 39 anni morta sul colpo e una figlia

di 12 anni appena giunta in ospedale, in tarda serata, come è

stato riferito dalla polizia stradale, è morto anche il padre

di 41

anni. Rimangono gravissimi gli altri due figli, unragazzo di 16 anni e una bimba di 10. (ANSA).

Fonte Ansa.it

