(ANSA) – ROMA, 5 APR – Nel mezzo della pandemia di coronavirus una coppia indiana non ha resistito alla tentazione di lasciare un ricordo indelebile di questa crisi planetaria ai propri figli decidendo di chiamare due gemellini appena nati, un maschietto e una femminuccia, Covid e Corona.

L’idea, riporta Sky News citando l’emittente televisiva indiana NDTV, è venuta a Preeti e Vinay Verma, una coppia che vive nello Stato di Chhattisgarh.

I gemelli sono nati il 27 marzo scorso, quando il Paese era già in lockdown. “Il parto è avvenuto dopo molte difficoltà e quindi io e mio marito abbiamo voluto rendere la giornata memorabile”, ha detto la madre 27enne dei bimbi. “Quando anche il personale dell’ospedale ha cominciato a chiamarli Corona e Covid abbiamo deciso di chiamarli come la pandemia”, ha aggiunto.



Fonte

