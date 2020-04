(ANSA) – ROMA, 04 APR – Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo riferirà in Parlamento “con massima trasparenza” sulla vicenda dei disservizi all’Inps nel giorno dell’avvio delle domande per le prestazioni previste dal decreto Cura Italia per affrontare l’emergenza Coronavirus.

“In riferimento alle dichiarazioni del presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone – si legge in una nota – il Ministero del Lavoro chiarisce che il Ministro Catalfo reputa doveroso chiarire di fronte al Parlamento circa i quesiti che le vengono posti e lo farà immediatamente dopo aver acquisito tutti gli elementi utili per garantire ai cittadini e agli eletti la massima trasparenza possibile”.



