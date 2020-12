(ANSA) – NAPOLI, 12 DIC – Per una mancata precedenza hanno

inseguito, bloccato e poi picchiato l’autista di un’ambulanza

che stava portando un paziente all’Ospedale del Mare di Napoli:

gli agenti del commissariato Vicaria Mercato hanno individuato e

poi denunciato per lesioni personali, minacce e soprattutto per

interruzione di pubblico servizio, due 21enni napoletani e un

oplontino di 22 anni, che nel primo pomeriggio di ieri, a



Advertisements