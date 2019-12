(ANSA) – ROMA, 20 DIC – Trovata l’intesa sulla gestione dei rifiuti di Roma tra Comune a 5 Stelle e Regione a guida dem. A riferirlo, al termine di un tavolo tecnico sul tema, è il capogruppo pentastellato in Campidoglio Giuliano Pacetti: “Abbiamo trovato l’accordo ed è una gioia oggi dire di esserci riusciti. Non vi sarà nessun sito provvisorio all’interno della città di Roma. La città farà la sua parte individuando un sito di smaltimento definitivo. Il sito è in corso di individuazione”. Nella transizione ci sarà il sostegno della Regione Lazio.



