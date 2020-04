(ANSA) – TEHERAN, 1 APR – L’Iran ha vietato nell’ambito delle misure di prevenzione della diffusione del coronavirus i tradizionali picnic al parco, che si sarebbero dovuti svolgere oggi in occasione della ‘Giornata della natura’, 13/mo giorno del nuovo anno persiano che è una festività nazionale nella Repubblica islamica. Lo ha dichiarato il comandante della polizia iraniana, generale maggiore Hossein Ashtari, precisando che sono previste multe da 5 milioni di rial (circa 33 dollari) per i conducenti delle auto che verranno fermati per violazione delle misure contro il Covid-19. I parchi pubblici del Paese sono quindi stati chiusi dalle autorità, compresi i 1.400 della capitale Teheran.



