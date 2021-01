(ANSA) – COSENZA, 27 GEN – Un danno erariale di oltre un

milione di euro, per irregolarità riconducibili alla gestione

del Servizio idrico integrato, è stato notificato dai finanzieri

del Comando Provinciale di Cosenza a 17 tra assessori, dirigenti

e tecnici della precedente ed attuale amministrazione del Comune

di Paola.

Il provvedimento, eseguito su delega della Procura regionale

presso la Sezione della Corte dei Conti di

Advertisements

Catanzaro, riguardala verifica e l’approfondimento delle modalità di gestione delservizio idrico integrato comunale e il rispetto degli accordicontrattuali tra il Comune e le società affidatarie. Dalleindagini, infatti, sarebbe emerso “un consolidato sistema diirregolari affidamenti ‘temporanei’ attraverso determinazionimensili dei responsabili del settore Lavori pubblici e appaltisuccedutisi nel tempo, su input dell’Amministrazione comunalepro-tempore.Gli addebiti contestati, secondo quanto emerso dallaindagini delegate dal vice procuratore Giovanni Di Pietro,riguardano “affidamenti assegnati in assenza di qualsivogliaforma, anche minima, di comparazione con ditte e societàoperanti nel settore. Difatti, dall’acquisizione di varieofferte di gestione del servizio idrico, ottenute interpellandoaltri operatori economici del precipuo settore – è detto in uncomunicato della Guardia di finanza – si è avuto modo dideterminare un canone mensile medio, risultato di gran lungainferiore rispetto a quello corrisposto alle due societàaffidatarie del servizio, le quali, nel rispettivo periodo diaffidamento, hanno di fatto operato in regime monopolistico”.Dagli accertamenti, inoltre, sarebbe emerso che “inconseguenza di tali condotte, è stato cagionato un gravepregiudizio in termini di maggiori costi sostenutiillegittimamente dal Comune di Paola” con il verificarsi di “ingiustificati esborsi scaturenti da compensazioni per lavoriinesistenti e per prestazioni irregolari ascrivibili ai membridelle due giunte ed ai tecnici responsabili del servizio chehanno amministrato il Comune di Paola dal 2016 al 2020”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram