Dopo la violenta ondata di maltempo che si è abbattuta per l’ennesima volta in Campania, dispersa una famiglia: marito, moglie e un neonato. Si cerca anche una 25enne. Alcune auto sono state trascinate fino al mare, ci sarebbero in totale 13 dispersi e anche una vittima. Un uomo è stato travolto dal fango. Sono intervenuti protezione civile, vigili del fuoco e carabinieri. L’uomo è stato salvato ed è cosciente. La frana ha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare. Si lavora per capire se ci sono altri feriti o danni.

Il presidente dell’Ordine degli Psicologi della Regione Campania, Armando Cozzuto “Esprime tutta la sua vicinanza alle cittadine, ai cittadini e ai colleghi dell’Isola di Ischia colpiti da questa tragedia, oltre che ai soccorritori, alle forze dell’ordine e ai volontari impegnati dalle prime ore del mattino”.

“I nostri colleghi psicologi, afferenti alle associazioni di psicologia dell’emergenza iscritte nei registri regionali di Protezione civile, sono in stato di allerta. Insieme al nostro Gruppo di lavoro Emergenza, seguiremo l’evolversi della vicenda, affinché vengano garantiti i dovuti interventi di assistenza psicologica alla popolazione”afferma Cozzuto