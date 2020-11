(ANSA) – ROMA, 24 NOV – Le Case Rifugio per le donne

maltrattate attive nel 2018 in Italia sono 272, pari a 0,04 Case

per 10mila abitanti, in aumento rispetto alle 232 del 2017 ed

1.940 donne (il 62,1% è composto da straniere); tra queste 1.565

sono state accolte nel corso del 2018. L’offerta è maggiore al

Nord, in particolare in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, e, al



