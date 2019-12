(ANSA) – ROMA, 21 DIC – Il primo ministro britannico Boris Johnson ha visitato oggi la base militare di Tapa vicino a Tallinn, in Estonia, servendo poi alle truppe impegnate nella missione Nato, con indosso un augurale grembiule rosso, un pranzo natalizio a base di tacchino e Yorkshire pudding. Lo riferisce la Bbc.

Gli 850 soldati britannici di stanza nella base rappresentano il più grande schieramento operativo del Regno Unito in Europa.

Nell’occasione, Johnson ha sottolineato l’impegno del Regno Unito nei confronti della Nato e nella difesa del confine orientale dell’Estonia con la Russia, e il ruolo di primo piano del Paese nella missione dell’alleanza nel Baltico.

Le truppe britanniche, appartenenti al corpo degli Ussari della Regina, guidano il battaglione della Nato in Estonia, lavorando a fianco di militari e civili provenienti da Francia e Danimarca.



