(ANSA) – CITTÀ DEL VATICANO, 24 AGO – Il Patriarca di Mosca

Kirill non si recherà in Kazakistan per il VII Congresso dei

Leader delle Religioni Mondiali del 14-15 settembre, e di

conseguenza non incontrerà lì “a margine” Papa Francesco, la cui

visita è in programma dal 13 al 15 settembre. Lo ha riferito a

Ria Novosti il capo del Dipartimento per le relazioni

ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca, il metropolita

Antonij di Volokolamsk. (ANSA).



Fonte Ansa.it