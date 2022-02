Due le vittime dell’agguato di ieri al rione Don Guanella a Nord della città. La prima vittima è stata uccisa in auto, l’altra ha tentato invano di scappare. È fondamentale la lotta ai clan. Non è più tollerabile che nella terza città d’Italia, ogni giorno persone innocenti rischiano di trovarsi al centro di agguati, ‘stese’ ed esplosione di ordigni. Gli ultimi sequestri di armi a Frattaminore, di una bomba piena di chiodi a Cardito e il verificarsi di scontri cruenti come ad Arzano, ci mostrano come la camorra persegua una strategia di potere con un’evidente modalità terroristica. Occorre intervenire subito per disarmare Napoli e la sua area metropolitana”. Lo afferma in una nota il senatore Sandro Ruotolo del Gruppo Misto.