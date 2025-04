Come ci ha invitato sempre a fare, pregheremo per lui, dedicandogli un momento di raccoglimento mercoledì 23 aprile alle 13, nella nostra cappellina.

Per noi di Casa della Carità, le sue parole e i suoi gesti sono stati una guida, in continuità con gli insegnamenti del cardinale Carlo Maria Martini. Lo ricordiamo con i messaggi del nostro presidente, don Paolo Selmi, e del nostro presidente onorario don Virginio Colmegna.

Dalla prima visita a Lampedusa al suo invito a essere “Chiesa in uscita”, dalle sue encicliche allo sguardo verso gli ultimi, gli scartati, al costante richiamo a perseguire la pace, ci ha insegnato a vivere il Vangelo nel presente.

In questi 12 anni, a partire da quel semplice “Buonasera” con cui ha salutato il mondo dopo la sua elezione, Papa Bergoglio ha cambiato il volto della Chiesa e ha saputo parlare a credenti e non credenti.

La Casa della Carità è addolorata per la scomparsa di Papa Francesco.

